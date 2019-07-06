De olho nas tarifas bancárias: serviços com reajustes de até 89%

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) constatou que, de abril de 2017 para março de 2019, tarifas bancárias tiveram variação de até 89%. Os reajustes são muito superiores à inflação acumulada no período, que foi de 7,45%.

O estudo teve dois focos: avaliar o reajuste nos valores dos pacotes de serviços e serviços avulsos dos principais bancos; e comparar os bancos tradicionais com os bancos digitais - as fintechs. No comparativo de pacote de serviços, o valor do pacote ‘Classic 2’ do Bradesco apresentou maior variação - 50% - de R$ 28 para R$ 41,90. Já no comparativo de serviços avulsos, a tarifa de ‘Pagamento de conta no cartão de crédito’ do Banco do Brasil variou 89%, de R$ 4,50 para R$ 8,50.

Segundo a economista do Idec, Ione Amorim, o objetivo do levantamento é avaliar os bancos, as tarifas e apontar casos de cobranças abusivas. Além disso, a intenção também é apresentar alternativas aos clientes à essas cobranças abusivas. Ouça a entrevista.