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IÚNA

De luto, cidade começa levantamento de danos após chuva

Uma criança de 12 anos foi vítima da chuva em Iúna e é uma das nove mortes registradas no ES

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 13:45

Publicado em 

28 jan 2020 às 13:45
De acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual, no final da manhã desta terça-feira (28), Iúna tem 173 pessoas desalojadas e 50 desabrigada por causa da forte chuva. No município, quatro pessoas ficaram feridas e uma criança de 12 anos morreu. Ela é uma das nove mortes registradas no ES devido a chuva dos últimos dias. Ainda sentido a perda, a cidade começa levantamento de danos e, segundo o prefeito Weliton Virgilio Pereira, precisando de doações. Ouça.
Entrevista - Patricia Vallim - Weliton Virgílio - 28-01-20
 

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