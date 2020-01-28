De luto, cidade começa levantamento de danos após chuva

De acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual, no final da manhã desta terça-feira (28), Iúna tem 173 pessoas desalojadas e 50 desabrigada por causa da forte chuva. No município, quatro pessoas ficaram feridas e uma criança de 12 anos morreu. Ela é uma das nove mortes registradas no ES devido a chuva dos últimos dias. Ainda sentido a perda, a cidade começa levantamento de danos e, segundo o prefeito Weliton Virgilio Pereira, precisando de doações. Ouça.