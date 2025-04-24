De Jacaraípe para Califórnia: como é a experiência de uma capixaba que decidiu viver no mundo

Uma experiência de vida pelo mundo! A edição do Capixabas pelo Mundo conta a história de Anneliese Lucas. Nascida em Vitória, ela mora em Sacramento, capital da Califórnia, desde 2016. Ela saiu do Brasil com 19 anos e hoje tem 44. Além de outras cidades dos Estados Unidos, já morou na Alemanha e na Áustria. Ela é psicanalista e tem um perfil no Instagram para falar justamente sobre as expectativas, desafios e demais tópicos da vida longe do Brasil. Como destaque positivo no país ela destaca, por exemplo, a gastronomia local. Mas, por outro lado, diz ter saudades da relação com a comunidade brasileira. "O brasileiro é incrível, aberto a experiências", explica. Ouça a conversa completa!