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Capixabas Pelo Mundo

De Jacaraípe para Califórnia: como é a experiência de uma capixaba que decidiu viver no mundo

A conversa é com capixaba, Anneliese Lucas, natural de Vitória

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 17:54

Publicado em 

24 abr 2025 às 17:54
Anneliese Lucas. Nascida em Vitória, ela mora em Sacramento, capital da Califórnia, desde 2016
Anneliese Lucas. Nascida em Vitória, ela mora em Sacramento, capital da Califórnia, desde 2016 Crédito: Acervo pessoal
Uma experiência de vida pelo mundo! A edição do Capixabas pelo Mundo conta a história de Anneliese Lucas. Nascida em Vitória, ela mora em Sacramento, capital da Califórnia, desde 2016. Ela saiu do Brasil com 19 anos e hoje tem 44. Além de outras cidades dos Estados Unidos, já morou na Alemanha e na Áustria. Ela é psicanalista e tem um perfil no Instagram para falar justamente sobre as expectativas, desafios e demais tópicos da vida longe do Brasil. Como destaque positivo no país ela destaca, por exemplo, a gastronomia local. Mas, por outro lado, diz ter saudades da relação com a comunidade brasileira. "O brasileiro é incrível, aberto a experiências", explica. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 24-04-25

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