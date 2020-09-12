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De fóssil a meteorito: doação para museu do ES digitalizar acervo

O diretor do Museu de História Natural do Sul do ES, Rodrigo Giesta Figueiredo, deu detalhes do projeto de digitalização do acervo do museu

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 10:50

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 set 2020 às 10:50
Museu de História Natural do Sul do ES (Muses) Crédito: Acervo Muses
O Museu de História Natural do Sul do ES (Muses), que fica em Jerônimo Monteiro, cidade do Sul do Espírito Santo, pretende digitalizar seu acervo. Mas, mesmo vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o museu tem poucos recursos disponíveis e que só conseguem cobrir as despesas como água, energia e manutenção, não sendo suficientes para outros projetos.
Para conseguir o feito, o local está promovendo um crowfunding - vaquinha virtual - para arrecadar o valor necessário. Quem dá detalhes é o diretor do Muses, Rodrigo Giesta Figueiredo, em entrevista ao CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Giesta Figueiredo - 12-09-20
Lançado em 27 de julho, o crowfunding espera arrecadar R$ 30 mil até o fim do mês para custear a plataforma que vai receber o material e equipe especializada para digitalizá-lo. Realizado pelo Catarse, ele recebe doações de R$ 10 a R$ 500. As doações seguem até 30 de setembro. No acervo do Muses há peças relacionadas às áreas da geologia, parasitologia, zoologia, botânica e paleontologia. São objetos ricos e diversificados como rochas do Espírito Santo, animais e plantas da mata atlântica, fósseis de diversas partes do mundo e meteoritos do espaço sideral.
Para colaborar com a vaquinha virtual, clique aqui!

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