De fóssil a meteorito: doação para museu do ES digitalizar acervo

O Museu de História Natural do Sul do ES (Muses), que fica em Jerônimo Monteiro, cidade do Sul do Espírito Santo, pretende digitalizar seu acervo. Mas, mesmo vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o museu tem poucos recursos disponíveis e que só conseguem cobrir as despesas como água, energia e manutenção, não sendo suficientes para outros projetos.
Para conseguir o feito, o local está promovendo um crowfunding - vaquinha virtual - para arrecadar o valor necessário. Quem dá detalhes é o diretor do Muses, Rodrigo Giesta Figueiredo, em entrevista ao CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Giesta Figueiredo - 12-09-20
Lançado em 27 de julho, o crowfunding espera arrecadar R$ 30 mil até o fim do mês para custear a plataforma que vai receber o material e equipe especializada para digitalizá-lo. Realizado pelo Catarse, ele recebe doações de R$ 10 a R$ 500. As doações seguem até 30 de setembro. No acervo do Muses há peças relacionadas às áreas da geologia, parasitologia, zoologia, botânica e paleontologia. São objetos ricos e diversificados como rochas do Espírito Santo, animais e plantas da mata atlântica, fósseis de diversas partes do mundo e meteoritos do espaço sideral.
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