De fóssil a meteorito: doação para museu do ES digitalizar acervo

Museu de História Natural do Sul do ES (Muses) Crédito: Acervo Muses

O Museu de História Natural do Sul do ES (Muses), que fica em Jerônimo Monteiro, cidade do Sul do Espírito Santo, pretende digitalizar seu acervo. Mas, mesmo vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o museu tem poucos recursos disponíveis e que só conseguem cobrir as despesas como água, energia e manutenção, não sendo suficientes para outros projetos.

Para conseguir o feito, o local está promovendo um crowfunding - vaquinha virtual - para arrecadar o valor necessário. Quem dá detalhes é o diretor do Muses, Rodrigo Giesta Figueiredo, em entrevista ao CBN Vitória. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Giesta Figueiredo - 12-09-20