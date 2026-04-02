De embriaguez à alta velocidade: os comportamentos que mais matam no trânsito

Ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas agora deve ser registrada on-line Crédito: Freepik

Como acidentes e sinistros de trânsito acontecem e atitudes que podem evitar novas ocorrências. Na última semana, uma palestra promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) e a Delegacia de Delitos de Trânsito apresentou casos reais de ocorrências registradas na Grande Vitória. Ainda hoje, as ocorrências de embriaguez ao volante e excesso de velocidade são destaques na Grande Vitória. O trabalho é conduzido pela Oficial Investigadora de Polícia, Yasmin Ricas Saldanha Bermond, que há doze anos atua na unidade e coordena a Seção de Projetos Educacionais. Nas palestras, o objetivo principal é prevenir sinistros de trânsito e promover a conscientização e educação para um trânsito mais seguro.

Yasmin explica que o objetivo do trabalho surgiu após uma dor "muito grande", o incômodo, que ela sentia na investigação desses casos, ao longo dos anos. "Comecei a questionar: 'Como esses crimes estão acontecendo?. O que podemos fazer? O que mudar? Daí surgiu a ideia de um trabalho educacional. O que começamos a observar é que temos 'padrões', ações e comportamentos comuns, que envolvem os crimes nos trânsitos", explica. Ela explica.

Vítimas de sinistros de trânsito consomem álcool e/ou drogas antes

Um ponto que ela destaca é a embriaguez ao volante. A oficial traz dados envolvendo a realização de laudos cadavéricos. "Toda vez que uma pessoa morre no local de sinistro de trânsito, ela passa por exame etílico e drogas, o toxicológico. E, mais de 50%, numa média, a pessoa estava sob efeito de álcool no momento em que ela morre no sinistro de trânsito".

Mais veloz, maior gravidade

Outras causas comuns de crimes, ela aponta, estão relacionados à alta velocidade. "É um padrão, a alta velocidade sendo o responsável pelos crimes de maior gravidade", detalha. Ouça a conversa completa!