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De dar água na boca: dicas para fazer um churrasco impecável

Expert no assunto, Edd Campos, mestre churrasqueiro há mais de 20 anos é quem traz as dicas

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 11:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 abr 2022 às 11:59
Churrasco
Churrasco Crédito: Pixabay
Paixão nacional, aquele delicioso churrasco é praticamente unanimidade quando se trata de paladar. Mas, afinal, quais são as características que devem ser levadas em consideração para se fazer um bom churrasco? Expert no assunto, Edd Campos, mestre churrasqueiro há mais de 20 anos, é quem traz as dicas. A picanha pode ser a preferida do brasileiro, mas o mestre churrasqueiro apresenta outras possibilidades, assim como ensina o corte e o tempero. 
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - Edd Campos - 22-04-22.mp3

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