De dar água na boca: dicas para fazer um churrasco impecável

Paixão nacional, aquele delicioso churrasco é praticamente unanimidade quando se trata de paladar. Mas, afinal, quais são as características que devem ser levadas em consideração para se fazer um bom churrasco? Expert no assunto, Edd Campos, mestre churrasqueiro há mais de 20 anos, é quem traz as dicas. A picanha pode ser a preferida do brasileiro, mas o mestre churrasqueiro apresenta outras possibilidades, assim como ensina o corte e o tempero.