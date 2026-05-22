De 'cinema no bonde' à realidade aumentada: Casa da Memória ganha estrutura digital

Casa da Memória traz detalhes históricos da cidade de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

No dia em que Vila Velha celebra 491 anos de colonização, em 23 de maio, neste sábado, a Casa da Memória, localizada na Prainha, inaugura às 17 horas, sua versão tecnológica e passa a operar como o primeiro museu digital do Espírito Santo. O espaço incorpora recursos de acessibilidade e interatividade ao acervo histórico. Neste dia também será entregue ao público o Bonde 42, peça histórica restaurada e reintegrada à visitação. O visitante poderá percorrer o museu com auxílio de tablets ou do próprio celular, interagindo com personagens históricos, cenários tridimensionais e conteúdos multimídia que ajudam a contar a história da cidade e do Espírito Santo de forma dinâmica.

Quais são os personagens? Entre as novidades, haverá a possibilidade de ver Vasco Fernandes Coutinho, primeiro capitão-donatário da Capitania do Espírito Santo, Dom Pedro II e Luiza Grimaldi, primeira mulher a comandar uma capitania no Brasil Colônia, em realidade aumentada. O projeto digital reúne, além da realidade aumentada (com tablets), conteúdos interativos, peças táteis produzidas em 3D e audioguias em diferentes idiomas. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), Luiz Paulo Siqueira Rangel, fala sobre o assunto.

Outra novidade é com relação ao Bonde 42. No bonde restaurado, ele explica, haverá uma espécie de "Cinema no Bonde". A ideia é que dentro dele sejam exibidos filmes artísticos, históricos. "A ideia é trazer uma parceria com escolas para termos até a possibilidade de termos a exibição de filmes e rodas de conversa, de forma comentada , interativa", explica.

Esse projeto contempla a entrega do último exemplar remanescente da antiga frota de bondes elétricos implantada no Espírito Santo em 1912, após a chegada da energia elétrica ao estado. A peça integra o acervo do museu e passou por nova restauração após danos causados pela exposição ao tempo e pelo impacto de chuvas registradas entre 2023 e 2024.

Também haverá a implantação de um Polo de Inovação, desenvolvido em parceria com estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Selecionados por processo seletivo, os alunos atuam no desenvolvimento de projetos e soluções voltados ao museu e ao entorno da Prainha, além de participarem da mediação das visitas. Ouça a conversa completa!