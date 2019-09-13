De censura escrita à cassação: punições que podem atingir parlamentar

A Corregedoria-Geral da Assembleia Legislativa vai apurar se constitui quebra de decoro parlamentar a declaração do deputado estadual do PSL, Capitão Assumção, que ofereceu esta semana, na tribuna da assembleia, a recompensa de R$ 10 mil para quem matar o suspeito de assassinar uma jovem na cidade de Cariacica.

Nesta sexta-feira (13), em entrevista exclusiva à rádio CBN Vitória, o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), afirmou que Capitão Assumção poderá receber uma censura escrita da presidência da casa, conforme prevê o regimento interno. A medida será avaliada em uma reunião do Colégio de Líderes. Já na corregedoria, os deputados irão avaliar se a fala dele constitui quebra de decoro parlamentar. Caso configurada a quebra de decoro, as punições vão desde uma advertência até a cassação do mandato.

Ao final da tarde desta sexta-feira (13), a assessoria da Assembleia explicou que após consultar a procuradoria da casa, chegou-se ao entendimento de que a aplicação de uma censura ao deputado Capitão Assumção só poderia ter sido feita no momento da fala na tribuna da Assembleia, o que não aconteceu. A sessão era presidida naquele dia pelo deputado Marcelo Santos.

Já na Corregedoria da Assembleia o procedimento foi instaurado nesta quinta-feira (12) e segue o rito. Os membros da corregedoria vão decidir se houve quebra de decoro parlamentar, o que poderá resultar em punição que pode variar de uma advertência à cassação do mandato.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Erick Musso - 13-09-19

Notas já divulgadas pela Assembleia

Sobre o caso Assumção, o presidente da Casa afirma que: “Tenho o maior respeito pela liberdade de opinião. Embora considere que as políticas públicas de segurança são insuficientes, o que provoca revolta em grande parte da população, não podemos nos esquecer de que a pena de morte é vedada pela Constituição Federal. O devido processo legal é um direito de todas as pessoas, e responsáveis por crimes devem ser punidos com o rigor da lei”.