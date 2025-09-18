De Cariacica para Portugal: a experiência de um capixaba que recomeçou a vida no exterior

Lisboa, Portugal Crédito: Câmara Municipal de Lisboa

Your browser does not support the audio element. Capixabas Pelo Mundo - 18-09-25

Breno Azevedo Faria de Oliveira, de 27 anos, trabalha hoje com a criação de moldes para injeção de termoplásticos em Portugal. Natural de Cariacica, ele decidiu deixar o Espírito Santo há quatro anos, em busca de novas oportunidades, após sentir-se estagnado durante a graduação em Filosofia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O que começou como uma experiência incerta rapidamente se transformou em rotina. Logo no dia seguinte à chegada, Breno conseguiu o primeiro emprego em uma padaria. Desde então, conciliou adaptações culturais com os desafios da solidão, mas também encontrou espaço para estudar e se firmar profissionalmente.