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Capixabas pelo Mundo

De Cariacica para Portugal: a experiência de um capixaba que recomeçou a vida no exterior

Acompanhe a entrevista com o estudante Breno Azevedo

Publicado em 18 de Setembro de 2025 às 17:01

Publicado em 

18 set 2025 às 17:01
Lisboa/Portugal - Crédito - Câmara Municipal de Lisboa
Lisboa, Portugal Crédito: Câmara Municipal de Lisboa
Capixabas Pelo Mundo - 18-09-25
Breno Azevedo Faria de Oliveira, de 27 anos, trabalha hoje com a criação de moldes para injeção de termoplásticos em Portugal. Natural de Cariacica, ele decidiu deixar o Espírito Santo há quatro anos, em busca de novas oportunidades, após sentir-se estagnado durante a graduação em Filosofia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
O que começou como uma experiência incerta rapidamente se transformou em rotina. Logo no dia seguinte à chegada, Breno conseguiu o primeiro emprego em uma padaria. Desde então, conciliou adaptações culturais com os desafios da solidão, mas também encontrou espaço para estudar e se firmar profissionalmente.
Ele vai contar mais sobre essa jornada agora, no quadro Capixabas pelo Mundo. Ouça a conversa completa!

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