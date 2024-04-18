De bartender a gerente de banco: a história da capixaba que vive há duas décadas nos EUA

Natural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, Olympia Zon Ramos já vive há vinte e seis nos Estados Unidos, em Massachusetts. Por lá, ela constrói uma história de superação e novos desafios. Ao chegar no país, ela começou trabalhando em restaurante, já foi bartender e, atualmente, está na função de gerente de banco. Depois de tanto tempo morando fora, ela sente saudades do país natal? "Claro, a gente saudades de ter a família toda junta, reunida", diz. Mas Olympia destaca os diferenciais de viver por lá. "Tenho o Brasil no meu coração, mas a questão da segurança, por exemplo, é um diferencial. Não tenho preocupação com segurança", conta. Ouça a conversa completa!