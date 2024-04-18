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Capixabas pelo Mundo

De bartender a gerente de banco: a história da capixaba que vive há duas décadas nos EUA

Olympia Zon Ramos, natural de Linhares, é a convidada da semana no "Capixabas pelo Mundo"

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 18:06

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

18 abr 2024 às 18:06
Olympia Zon Ramos é a convidada da semana no
Olympia Zon Ramos é a convidada da semana no "Capixabas pelo Mundo" Crédito: Acervo Pessoal
Natural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, Olympia Zon Ramos já vive há vinte e seis nos Estados Unidos, em Massachusetts. Por lá, ela constrói uma história de superação e novos desafios. Ao chegar no país, ela começou trabalhando em restaurante, já foi bartender e, atualmente, está na função de gerente de banco. Depois de tanto tempo morando fora, ela sente saudades do país natal? "Claro, a gente saudades de ter a família toda junta, reunida", diz. Mas Olympia destaca os diferenciais de viver por lá. "Tenho o Brasil no meu coração, mas a questão da segurança, por exemplo, é um diferencial. Não tenho preocupação com segurança", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 18-04-24

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