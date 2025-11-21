De AVC à Covid-19: pesquisador estuda relação entre mortalidade de doenças e políticas públicas

Um professor com trabalho heterogêneo e que busca trazer, por meio dos seus estudos, respostas à sociedade para mais qualidade de vida. Nesta edição do "CBN Universidade", o assunto em destaque é o trabalho realizado pelo professor Doutor Luiz Carlos de Abreu, que atua no Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Abreu é um dos cientistas entre os mais influentes do mundo, segundo levantamento realizado pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, divulgado no final de setembro deste ano. O levantamento é referente às citações em trabalhos ao longo do ano de 2024 na base de dados Scopus, da Editora Multinacional Elsevier. Estudos realizados na área da saúde sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, mais recentemente, a Covid-19, os levaram a aparecer nas listas internacionais. Ouça a conversa completa!