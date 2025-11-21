Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • De AVC à Covid-19: pesquisador estuda relação entre mortalidade de doenças e políticas públicas
CBN Universidade

De AVC à Covid-19: pesquisador estuda relação entre mortalidade de doenças e políticas públicas

Ouça entrevista com o professor do Departamento de Nutrição da Ufes, Luiz Carlos de Abreu

Publicado em 21 de Novembro de 2025 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 nov 2025 às 10:59
É fundamental saber identificar os primeiros sinais de um AVC. Há casos, por exemplo, que se manifestam com um leve formigamento em um lado do corpo.
AVC Crédito: Shutterstock
Um professor com trabalho heterogêneo e que busca trazer, por meio dos seus estudos, respostas à sociedade para mais qualidade de vida. Nesta edição do "CBN Universidade", o assunto em destaque é o trabalho realizado pelo professor Doutor Luiz Carlos de Abreu, que atua no Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Abreu é um dos cientistas entre os mais influentes do mundo, segundo levantamento realizado pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, divulgado no final de setembro deste ano. O levantamento é referente às citações em trabalhos ao longo do ano de 2024 na base de dados Scopus, da Editora Multinacional Elsevier. Estudos realizados na área da saúde sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, mais recentemente, a Covid-19, os levaram a aparecer nas listas internacionais. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Carlos de Abreu - 21-11-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados