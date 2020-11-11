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RISCOS DE OPERAÇÃO

Day trade: tenha cuidado com a promessa de dinheiro fácil

O alerta é do delegado da Polícia Federal no ES, Guilherme Helmer

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 nov 2020 às 12:07
Quais são os riscos de quem tenta ficar rico com as operações de day trade? Estudos apontam que a estratégia é muito mais uma questão de sorte do que de técnica e que mais de 90% dos investidores que se aventuram nessa modalidade de operações rápidas acabam perdendo dinheiro. Day trade, como explica o delegado da Polícia Federal Guilherme Helmer, é uma operação de compra e venda de ações de uma mesma empresa realizada em um único dia na bolsa de valores. A operação é legalizada no país e o objetivo do investidor é obter lucro com a oscilação de preço do ativo financeiro entre a abertura e o fechamento do mercado. No entanto, nas redes sociais surgiram muitos “gurus” que iludem investidores com promessa de ganhos ao dia, mas operando em situação irregular. É aí que você deve ter atenção em onde coloca o dinheiro. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Delegado Guilherme Helmer - 11-11-20

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