Day trade: tenha cuidado com a promessa de dinheiro fácil

Quais são os riscos de quem tenta ficar rico com as operações de day trade? Estudos apontam que a estratégia é muito mais uma questão de sorte do que de técnica e que mais de 90% dos investidores que se aventuram nessa modalidade de operações rápidas acabam perdendo dinheiro. Day trade, como explica o delegado da Polícia Federal Guilherme Helmer, é uma operação de compra e venda de ações de uma mesma empresa realizada em um único dia na bolsa de valores. A operação é legalizada no país e o objetivo do investidor é obter lucro com a oscilação de preço do ativo financeiro entre a abertura e o fechamento do mercado. No entanto, nas redes sociais surgiram muitos “gurus” que iludem investidores com promessa de ganhos ao dia, mas operando em situação irregular. É aí que você deve ter atenção em onde coloca o dinheiro.