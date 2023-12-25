Dar um pet de presente exige responsabilidades; veterinária explica!

Ganhar um pet pode ser o desejo de muitas crianças, especialmente, no período de datas festivas, como o Natal. Mas antes do "Bom Velhinho" atender aos pedidos dos pequenos é importante saber que presentear uma pessoa com um pet de estimação é mais do que apenas uma boa intenção. Há responsabilidades. "O pet não é um presente momentâneo. Hoje um gato, cão, vive com a gente, em média, dez anos", explica. Em entrevista à CBN Vitória, a médica veterinária Amanda Maria Miranda, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!