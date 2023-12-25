Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Dar um pet de presente exige responsabilidades; veterinária explica!
É Natal

Dar um pet de presente exige responsabilidades; veterinária explica!

Ouça entrevista com a médica veterinária Amanda Maria Miranda

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 10:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 dez 2023 às 10:09
Saiba como deixar os pets confortáveis em festas de fim de ano
Saiba como deixar os pets confortáveis em festas de fim de ano Crédito: Pexels
Ganhar um pet pode ser o desejo de muitas crianças, especialmente, no período de datas festivas, como o Natal. Mas antes do "Bom Velhinho" atender aos pedidos dos pequenos é importante saber que presentear uma pessoa com um pet de estimação é mais do que apenas uma boa intenção. Há responsabilidades. "O pet não é um presente momentâneo. Hoje um gato, cão, vive com a gente, em média, dez anos", explica. Em entrevista à CBN Vitória, a médica veterinária Amanda Maria Miranda, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - AMANDA MIRANDA - 20.44s - 25-12-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados