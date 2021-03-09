Dados apontam para recrudescimento da pandemia no ES, diz pesquisador

O Espírito Santo registra, segundo a atualização do Painel da Secretaria de Estado da Saúde desta terça-feira (9), 337.582 casos confirmados da Covid-19 e 6.610 óbitos. O índice de ocupação de leitos UTI-Covid, às 13h56 de hoje (9), estava em 79,83% - o que equivale a 578 leitos ocupados. E segundo o pesquisador Etereldes Gonçalves, doutor em Matemática e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a tendência é a situação da pandemia do novo coronavírus piorar em território capixaba. Ele foi o entrevistado do CBN Cotidiano e salientou: "no dia 18 de fevereiro, a média móvel de casos era 840, e no dia 4 de março passou para 1070. É um aumento importante de mais de 20% nesse curto período de duas semanas". Ouça a entrevista completa: