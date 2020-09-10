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ELEIÇÕES 2020

Dada a largada: candidaturas definidas até a próxima semana

Ouça entrevista com o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Daniel Barrioni de Oliveira

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 set 2020 às 11:38
Em virtude da pandemia no novo coronavírus, este ano o primeiro turno das eleições municipais será realizado no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29 do mesmo mês. Até lá, eleitores e candidatos devem ficar atentos ao que diz a legislação eleitoral sobre o momento atual. Este ano, para atender às recomendações médicas e sanitárias impostas pelo cenário de pandemia, os partidos políticos podem realizar suas convenções em formato virtual para a escolha de candidatos. As legendas têm até dia 16 de setembro para oficializar candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (10), o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Daniel Barrioni de Oliveira, também explica que por recomendações das autoridades médicas, por conta da pandemia do novo coronavírus, as campanhas de rua devem dar lugar à campanhas majoritariamente digitais, pela internet. O prazo de propaganda eleitoral online vai do dia 27 de setembro ao dia 14 de novembro, que antecede o primeiro turno.
Entrevista Daniel Barrioni de Oliveira

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