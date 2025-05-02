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Da Serra à Guarapari: ES terá primeira ciclovia metropolitana do país

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mai 2025 às 11:05
Ciclovia da Vida
Ciclovia da Vida Crédito: Fernando Madeira
Para melhorar a mobilidade na Grande Vitória, o governo do Espírito Santo estuda adotar alternativas de modais para contribuir no transporte de passageiros. Além dos corredores exclusivos para ônibus, da ampliação do aquaviário, o Estado também avalia a implementação de sistemas como VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), monotrilho e teleférico. A ideia é que esses diferentes sistemas interliguem os municípios da Grande Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalhou os estudos e adiantou uma novidade para os ciclistas:  a criação daquela apresentada como a "primeira ciclovia metropolitana" do país, que vai interligar os municípios da Região Metropolitana. A ciclovia deve começar na Serra, na região de Carapina, passando por Vitória, Reta da Penha, seguindo a Terceira Ponte, passando pela Ponta da Fruta, em Vila Velha, e chegando até Guarapari.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 02-05-25.mp3

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