Da Serra à Guarapari: ES terá primeira ciclovia metropolitana do país

Para melhorar a mobilidade na Grande Vitória, o governo do Espírito Santo estuda adotar alternativas de modais para contribuir no transporte de passageiros. Além dos corredores exclusivos para ônibus, da ampliação do aquaviário, o Estado também avalia a implementação de sistemas como VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), monotrilho e teleférico. A ideia é que esses diferentes sistemas interliguem os municípios da Grande Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalhou os estudos e adiantou uma novidade para os ciclistas: a criação daquela apresentada como a "primeira ciclovia metropolitana" do país, que vai interligar os municípios da Região Metropolitana. A ciclovia deve começar na Serra, na região de Carapina, passando por Vitória, Reta da Penha, seguindo a Terceira Ponte, passando pela Ponta da Fruta, em Vila Velha, e chegando até Guarapari.