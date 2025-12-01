Da requalificação do Centro às obras na orla: o que prevê pacote de investimentos em Vitória!

Com planejamento de aplicar R$ 3 bilhões em áreas ligadas à mobilidade urbana, requalificação dos ambientes urbanos e modernização dos serviços, a prefeitura de Vitória lançou, na última semana, um pacote de diretrizes para projetos em todas as regiões do município até 2030. O plano foi batizado de "Plano Vitória 2030". Entre os destaques estão, por exemplo, projetos que envolvem a requalificação do Centro, a urbanização das orlas e a expansão da educação em tempo integral. O plano tem as suas diretrizes em quatro áreas estratégicas: Vitória Dinâmica; Vitória Acolhedora; Vitória com Mais Qualidade de Vida e Vitória Conectada e Participativa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Gestão e Planejamento de Vitória, Regis Mattos, fala sobre o assunto.