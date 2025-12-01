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Capital

Da requalificação do Centro às obras na orla: o que prevê pacote de investimentos em Vitória!

Ouça entrevista com o secretário de Gestão e Planejamento de Vitória, Regis Mattos

Publicado em 01 de Dezembro de 2025 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 dez 2025 às 10:39
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana Crédito: Fernando Madeira
Com planejamento de aplicar R$ 3 bilhões em áreas ligadas à mobilidade urbana, requalificação dos ambientes urbanos e modernização dos serviços, a prefeitura de Vitória lançou, na última semana, um pacote de diretrizes para projetos em todas as regiões do município até 2030. O plano foi batizado de "Plano Vitória 2030". Entre os destaques estão, por exemplo, projetos que envolvem a requalificação do Centro, a urbanização das orlas e a expansão da educação em tempo integral. O plano tem as suas diretrizes em quatro áreas estratégicas: Vitória Dinâmica; Vitória Acolhedora; Vitória com Mais Qualidade de Vida e Vitória Conectada e Participativa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Gestão e Planejamento de Vitória, Regis Mattos, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Regis Mattos - 01-12-25.mp3

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