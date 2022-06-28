Da plantação ao envase: os detalhes do primeiro azeite genuinamente capixaba

Azeite 100% capixaba. O presidente da Associação dos Olivicultores do Espírito Santo (Olives), Marco Aurélio Subtil de Castro, contou, em entrevista ao CBN Cotidiano, como esse cultivo cresceu no Espírito Santo. Explicou que a plantação precisa ser realizada numa temperatura abaixo de 12 graus. No Espírito Santo, as oliveiras são cultivadas em 18 municípios, em áreas de montanha. Segundo ele, em uma análise laboratorial em São Paulo, o azeite capixaba apresentou acidez de 0,14. Ouça a conversa completa!