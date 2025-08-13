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Cultura

Da película ao streaming: conheça a história do cineclubismo no ES!

Ouça entrevista com o jornalista e cineclubista Lucas Schuina

Publicado em 13 de Agosto de 2025 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 ago 2025 às 11:55
O Cineclube realiza sessões de cinema ao ar livre na área verde da nova sede do ensino médio da Monteiro
O Cineclube realiza sessões de cinema ao ar livre na área verde da nova sede do ensino médio da Monteiro Crédito: Monteiro/Divulgação
Prepare a pipoca e o refrigerante que hoje a CBN Vitória vai te contar a história do cineclubismo no Espírito Santo. Este movimento social nasceu na década de 1950 como um espaço cultural para aqueles que gostavam de assistir produções audiovisuais e debatê-las. Hoje o cineclubismo segue sendo importante: são 40 cineclubes ativos no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o jornalista e cineclubista Lucas Schuina, autor da obra,  resgata a história do movimento em terras capixabas.
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - LUCAS SCHUINA - 13-08-25

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