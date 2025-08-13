Da película ao streaming: conheça a história do cineclubismo no ES!

Prepare a pipoca e o refrigerante que hoje a CBN Vitória vai te contar a história do cineclubismo no Espírito Santo. Este movimento social nasceu na década de 1950 como um espaço cultural para aqueles que gostavam de assistir produções audiovisuais e debatê-las. Hoje o cineclubismo segue sendo importante: são 40 cineclubes ativos no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o jornalista e cineclubista Lucas Schuina, autor da obra, resgata a história do movimento em terras capixabas.