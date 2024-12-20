Da "firma", entre amigos e família: dicas de comportamento nas festas de fim de ano!

Nessa época de fim de ano, com as famosas "festas da firma", entre amigos e famílias, esses eventos servem como rituais importantes que marcam o encerramento do ano, mas podem ser um verdadeiro campo minado para comportamentos inadequados. É preciso estar atento a alguns limites, para evitar excessos e curtir com moderação. Em entrevista à CBN Vitória, a consultora de comportamento e etiqueta, Luciana Almeida, traz as dicas e orientações. Ouça a conversa completa