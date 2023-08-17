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Capixabas pelo Mundo

Da Finlândia a Holanda do Sul: capixaba conta como é viver nos Países Baixos

Melissa Gimenes Alvarenga Ferrari, 23 anos, natural de Vitória, é a convidada da semana no "Capixabas pelo Mundo"

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 18:20

Publicado em 

17 ago 2023 às 18:20
Melissa Gimenes Alvarenga Ferrari é a convidada do
Melissa Gimenes Alvarenga Ferrari é a convidada do "Capixabas pelo Mundo" Crédito: Acervo Pessoal
Viver fora, e ter experiência de estudos no exterior, sempre foi um dos objetivos de vida de Melissa Gimenes Alvarenga Ferrari, de 23 anos. Natural de Vitória, atualmente ela vive em Noordwijk, município do oeste dos Países Baixos, na província da Holanda do Sul. Antes de viver lá, Melissa também teve experiências na Finlândia, onde fez faculdade, e também na Polônia, onde focou os estudos na área de computação forense. Nesta edição do Capixabas pelo Mundo, ela traz detalhes da experiência de viver fora e dos desafios diários, entre eles as baixas temperaturas nessas regiões, a diferença cultural e a culinária. Do que mais sente saudades quando o assunto é comida brasileira? "Tenho saudades daquela nossa moqueca", diz. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 17-08-23

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