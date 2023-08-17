Da Finlândia a Holanda do Sul: capixaba conta como é viver nos Países Baixos

Viver fora, e ter experiência de estudos no exterior, sempre foi um dos objetivos de vida de Melissa Gimenes Alvarenga Ferrari, de 23 anos. Natural de Vitória, atualmente ela vive em Noordwijk, município do oeste dos Países Baixos, na província da Holanda do Sul. Antes de viver lá, Melissa também teve experiências na Finlândia, onde fez faculdade, e também na Polônia, onde focou os estudos na área de computação forense. Nesta edição do Capixabas pelo Mundo, ela traz detalhes da experiência de viver fora e dos desafios diários, entre eles as baixas temperaturas nessas regiões, a diferença cultural e a culinária. Do que mais sente saudades quando o assunto é comida brasileira? "Tenho saudades daquela nossa moqueca", diz. Ouça a conversa completa!