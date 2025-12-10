Da Curva da Jurema à Praça dos Namorados: saiba detalhes da nova ciclovia

Vitória ganhará uma nova ciclovia que vai conectar a Curva da Jurema à Praça dos Namorados, na Praia do Canto. As obras na orla preveem cerca de um quilômetro de extensão nessa primeira fase, passando pela Guarderia. Já a segunda etapa seguirá até a Praça dos Namorados, o que fará com que a ciclovia chegue a aproximadamente dois quilômetros. O objetivo é garantir um espaço seguro e confortável para a travessia de bicicletas. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana da cidade, Alex Mariano, traz os detalhes da melhoria. Ouça a conversa completa!
