Curva da Jurema também sofre com processos erosivos

A Curva da Jurema, em Vitória, também está sofrendo com a ação da erosão e a força do mar. A preocupação dos quiosqueiros, agora, é o avanço da água até a área das mesas, que afeta o comércio, além do estrago físico. Agora, na CBN Vitória, vamos conversar com o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain. Ele vai indicar como a Prefeitura monitora a situação da região e quais serão os próximos passos para conter a erosão.