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Curva da Jurema também sofre com processos erosivos

Segundo o o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, a licitação para a obra de engordamento da praia já está com edital aberto e deve custar R$ 14 milhões

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 12:59

Publicado em 

23 jul 2019 às 12:59
A Curva da Jurema, em Vitória, também está sofrendo com a ação da erosão e a força do mar. A preocupação dos quiosqueiros, agora, é o avanço da água até a área das mesas, que afeta o comércio, além do estrago físico. Agora, na CBN Vitória, vamos conversar com o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain. Ele vai indicar como a Prefeitura monitora a situação da região e quais serão os próximos passos para conter a erosão.
Zouain aponta que a licitação para a obra de engordamento da praia já está com edital aberto e deve custar R$ 14 milhões. A estimativa é de que a próxima faixa de areia seja de 40 metros, para que o avanço da água seja contido por mais tempo. Acompanhe!
Entrevista - John Gomes - Luiz Emanuel Zouain - 23-07-19

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