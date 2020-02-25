Curva da Jurema em Vitória vai receber novos quiosques

A Praia da Curva da Jurema vai ter mudança na estrutura dos quiosques. Atualmente, o local conta com 18 quiosques, mas de acordo com a Prefeitura de Vitória, após um processo licitatório, haverá a ampliação e construção de nove módulos. Um dos quiosques vai funcionar como posto da Guarda Municipal e salva-vidas. Em conversa com o jornalista Lucas Valadão, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Leonardo Khroling, explica como isso tudo vai funcionar. Confira!