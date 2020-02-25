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CURVA DA JUREMA

Curva da Jurema em Vitória vai receber novos quiosques

Haverá a ampliação e construção de nove módulos. Um dos quiosques vai funcionar como posto da Guarda Municipal e salva-vidas

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 07:10

Publicado em 

25 fev 2020 às 07:10
A Praia da Curva da Jurema vai ter mudança na estrutura dos quiosques. Atualmente, o local conta com 18 quiosques, mas de acordo com a Prefeitura de Vitória, após um processo licitatório, haverá a ampliação e construção de nove módulos. Um dos quiosques vai funcionar como posto da Guarda Municipal e salva-vidas. Em conversa com o jornalista Lucas Valadão, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Leonardo Khroling, explica como isso tudo vai funcionar. Confira!
Entrevista - Lucas Valadão - Leonardo Krohling - 6.10s - 25-02-20

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