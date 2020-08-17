Curva achatada: taxa de transmissão do coronavírus cai 6 vezes no ES

Painel Covid-19 ES desta segunda-feira, 17 de agosto Crédito: CBN Vitória

O índice de transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo está em 0,56. A informação é do diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, em entrevista ao CBN Cotidiano. Isso significa que cada 10 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras cinco, cenário bem diferente do enfrentado pelo Estado em abril, quando a taxa chegou a 3,0 - 10 pessoas transmitindo o novo coronavírus para outras 30. Ouça a entrevista completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Pablo Lira - 17-08-20

Nesta segunda-feira (17), o Espírito Santo ultrapassou a marca de 100 mil contaminados pelo novo coronavírus. De acordo com a última atualização do Painel Covid-19 ES, o Estado tem 100.859 de casos confirmados, sendo 86.214 o número de curados, além do registro de 2.907 óbitos pela doença. Mesmo com número, Lira afirmou que o ES está no período de redução de casos ativos.

"Estamos em uma situação menos crítica do que a que enfrentamos em junho. Observando todos os indicadores, já iniciamos no mês de julho a tendência de redução de casos ativos. Mas isso não permite o relaxamento de medidas. Precisamos redobrar a atenção para evitar a contaminação", afirmou o diretor do IJSN.