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FLAMENGO

Curto-circuito em aparelho de ar-condicionado pode provocar incêndio

O problema pode ter causado o incêndio que matou dez jovens no CT do Flamengo

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 12:15

Publicado em 

09 fev 2019 às 12:15
Na madrugada desta sexta-feira (08), um incêndio destruiu um alojamento de atletas de base do time do Flamengo, no Rio de Janeiro, matando dez atletas e ferindo outros três. A principal hipótese é que um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado tenha causado o fogo. Por isso, neste sábado, o programa CBN Vitória ouve o engenheiro eletricista Marconi Pereira Fardin, coordenador adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Crea-ES. Ele vai explicar os cuidados que devemos ter com a instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado, para evitar casos como esse.
Entrevista - Patrícia Vallim - Marconi Pereira Fardin - 09-02-19

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