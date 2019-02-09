Curto-circuito em aparelho de ar-condicionado pode provocar incêndio

Na madrugada desta sexta-feira (08), um incêndio destruiu um alojamento de atletas de base do time do Flamengo, no Rio de Janeiro, matando dez atletas e ferindo outros três. A principal hipótese é que um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado tenha causado o fogo. Por isso, neste sábado, o programa CBN Vitória ouve o engenheiro eletricista Marconi Pereira Fardin, coordenador adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Crea-ES. Ele vai explicar os cuidados que devemos ter com a instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado, para evitar casos como esse.