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ENTREVISTA

"Cura" do Rio Doce pode demorar século, aponta pesquisadora

Avaliação constata que 14 pontos de coleta permanecem sem condições de uso, sendo que 13 continuam sem vida

Publicado em 09 de Novembro de 2016 às 12:21

Publicado em 

09 nov 2016 às 12:21
Um ano após o rompimento da barragem na cidade de Mariana (MG), uma segunda expedição da Fundação SOS Mata Atlântica para avaliar a qualidade da água na bacia do Rio Doce constatou que 14 pontos de coleta permanecem sem condições de uso, sendo que 13 continuam sem vida. Outros três se recuperaram. A análise foi realizada de 19 a 28 de outubro.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Malu Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas da ONG SOS Mata Atlântica, destaca que com o apoio da população, governo e envolvidos na tragédia a recuperação poderá ser feita na próxima década. Caso contrário, poderá demorar séculos.
Entrevista - Patricia Vallim - Malu Ribeiro - 09-11-16

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