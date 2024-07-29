Cumpriram ou não? Balanço analisa promessas dos prefeitos da Grande Vitória

Das 60 promessas de campanha que os atuais prefeitos da Grande Vitória fizeram no último período de eleições municipais, 31 foram concluídas totalmente. Do restante, 19 foram parcialmente concluídas e 10 não foram cumpridas. Essa análise foi feita pela reportagem de A Gazeta que, durante os últimos quatro anos, acompanhou o desenvolvimento das propostas de governo dos quatro atuais prefeitos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

A apuração começou em 2020, antes mesmo dos prefeitos tomarem posse, com o registro de 15 propostas dos então candidatos. Criação de vagas em creches, andamento de obras públicas, melhorias na segurança e disponibilização de serviços de saúde foram alguns dos compromissos firmados há quatro anos. O resultado foi entregue em quatro reportagens que desdobram os status de cada proposta. Em conversa com a CBN Vitória, os jornalistas do Núcleo de Eleições de A Gazeta, Vinicius Zagoto e Nadedja Calado, detalham como a série foi produzida. Ouça a conversa completa!