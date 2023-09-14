Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cultura, idioma e culinária: os desafios na vivência de uma capixaba em Dubai
Capixabas Pelo Mundo

Cultura, idioma e culinária: os desafios na vivência de uma capixaba em Dubai

Quem conta sua experiência é a Juliana Figueiredo. natural de Vitória

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 17:57

Publicado em 

14 set 2023 às 17:57
Juliana Figueiredo, natural de Vitória, 42 anos, é a convidada do
Juliana Figueiredo, natural de Vitória, 42 anos, é a convidada do "Capixabas pelo Mundo" Crédito: Acervo Pessoal
Esta edição do Capixabas Pelo Mundo desembarca em Dubai, nos Emirados Árabes! Psicóloga de formação, a capixaba Juliana FIgueiredo, natural de Vitória, 42 anos, se mudou com o marido para Dubai. Lá, o maior desafio é a língua já que, segundo Juliana, o sotaque é difícil de entender. Os amigos brasileiros que vivem nos Emirados Árabes, porém, são uma boa rede de apoio. Na conversa, a psicóloga conta os desafios e as delícias de viver fora do país. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 14-09-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados