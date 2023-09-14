Cultura, idioma e culinária: os desafios na vivência de uma capixaba em Dubai

Esta edição do Capixabas Pelo Mundo desembarca em Dubai, nos Emirados Árabes! Psicóloga de formação, a capixaba Juliana FIgueiredo, natural de Vitória, 42 anos, se mudou com o marido para Dubai. Lá, o maior desafio é a língua já que, segundo Juliana, o sotaque é difícil de entender. Os amigos brasileiros que vivem nos Emirados Árabes, porém, são uma boa rede de apoio. Na conversa, a psicóloga conta os desafios e as delícias de viver fora do país. Ouça a conversa completa!