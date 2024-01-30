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Folia e inclusão

Cultura e acessibilidade: núcleo busca tornar os desfiles de Carnaval mais acessíveis

Entenda com um dos fundadores do Núcleo Sambão do Povo, Josué Rego

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 11:45

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 jan 2024 às 11:45
Núcleo Critativo Sambão do Povo buscar tornar as festividades de carnaval mais acessíveis
Núcleo Critativo Sambão do Povo buscar tornar as festividades de carnaval mais acessíveis Crédito: Reprodução/YouTube/sambaodopovoES
Unindo cultura e acessibilidade, um núcleo criativo capixaba busca aproximar o Carnaval da comunidade surda. Com vídeos sobre os sambas-enredos, ensaios técnicos e outros detalhes das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória, o Sambão do Povo é o único canal do mundo que trata de conteúdos sobre o carnaval de forma inclusiva. Em entrevista à CBN Vitória, um dos fundadores do Núcleo Criativo Sambão do Povo, Josué Rego explica como funciona o projeto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Josué Rego da Silva - 30-01-24

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