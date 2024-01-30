Cultura e acessibilidade: núcleo busca tornar os desfiles de Carnaval mais acessíveis

Unindo cultura e acessibilidade, um núcleo criativo capixaba busca aproximar o Carnaval da comunidade surda. Com vídeos sobre os sambas-enredos, ensaios técnicos e outros detalhes das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória, o Sambão do Povo é o único canal do mundo que trata de conteúdos sobre o carnaval de forma inclusiva. Em entrevista à CBN Vitória, um dos fundadores do Núcleo Criativo Sambão do Povo, Josué Rego explica como funciona o projeto. Ouça a conversa completa!