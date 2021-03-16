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COVID-19

Cultos e celebrações terão que ser prioritariamente virtuais no ES

A informação é do Pastor Romerito Oliveira, da Associação de Pastores Evangélicos de Vitória

Publicado em 16 de Março de 2021 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mar 2021 às 12:05
A partir desta quarta-feira (17), as atividades das igrejas cristãs no Espírito Santo deverão ocorrer, prioritariamente, de forma virtual. Segundo o pastor Romerito Oliveira, da Associação de Pastores Evangélicos de Vitória, este foi o pedido do governador Renato Casagrande, em uma reunião ocorrida nesta terça-feira (16) para discutir medidas de contenção ao avanço da pandemia do novo coronavírus.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Romerito Oliveira - 16-03-21
Já nesta segunda-feira (15) foi a vez do setor produtivo ser sondado sobre as medidas que poderão ser anunciadas pelo governador Renato Casagrande. De acordo com o presidente da Federação do Comércio, José Lino Sepulcri, uma das propostas apresentadas foi de fechamento do comércio de rua e de shoppings centeres por 14 dias. Para a entidade, a medida penaliza o setor. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jose Lino - 16-03-21.mp3

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