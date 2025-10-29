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Turismo

Cultivo de uvas para vinhos finos é aposta para produtores capixabas

Ouça entrevistas com o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo e com o produtor Vinícius Coberlini

Publicado em 29 de Outubro de 2025 às 12:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 out 2025 às 12:00
Plantio e colheita de uvas Alvarinho na vinícola Tabocas, no Vale do Tabocas, em Santa Teresa
Plantio e colheita de uvas Alvarinho na vinícola Tabocas, no Vale do Tabocas, em Santa Teresa Crédito: Nádia Alcalde
Transformar o cenário do cultivo da uva e o turismo no Espírito Santo. Esse é o objetivo do Projeto Vines, uma proposta do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado (Sebrae/ES), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e outras instituições estratégicas como o Incaper, que visa estimular o cultivo de uvas de inverno para a produção de vinhos finos, com identidade, técnica e potencial para se destacar entre os polos produtores do Brasil. O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, é quem detalha o assunto. Um dos pioneiros nesse movimento é o produtor Vinícius Coberlini, que há cerca de uma década iniciou o cultivo no Espírito Santo, na cidade de Santa Teresa. O projeto nasce como um movimento estratégico para fortalecer a produção de uvas e vinhos finos capixabas, impulsionar o turismo enogastronômico e fomentar o desenvolvimento sustentável das regiões produtoras.
Entrevista Fernanda Queiroz - Vinícius Coberlini e Pedro Rigo - 29-10-25
A proposta é apoiar a produção de uvas de inverno, nas variedades Syrah, Cabernet Franc e Sauvignon Blanc, que exigem manejo diferenciado e oferecem alto potencial para a produção de vinhos finos. A colheita fora de época, aliada ao clima peculiar da região, cria condições ideais para o cultivo de variedades nobres e autorais.

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