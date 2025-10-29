Cultivo de uvas para vinhos finos é aposta para produtores capixabas

Transformar o cenário do cultivo da uva e o turismo no Espírito Santo. Esse é o objetivo do Projeto Vines, uma proposta do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado (Sebrae/ES), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e outras instituições estratégicas como o Incaper, que visa estimular o cultivo de uvas de inverno para a produção de vinhos finos, com identidade, técnica e potencial para se destacar entre os polos produtores do Brasil. O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, é quem detalha o assunto. Um dos pioneiros nesse movimento é o produtor Vinícius Coberlini, que há cerca de uma década iniciou o cultivo no Espírito Santo, na cidade de Santa Teresa. O projeto nasce como um movimento estratégico para fortalecer a produção de uvas e vinhos finos capixabas, impulsionar o turismo enogastronômico e fomentar o desenvolvimento sustentável das regiões produtoras.