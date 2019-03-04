Culinária e história: a influência dos Guaranis na "cozinha caipira"

O sociólogo e professor da Unicamp, Carlos Alberto Dória, é autor do livro "A culinária caipira da Paulistânia" (ed. Três Estrelas). Dória fez um estudo sobre a "cozinha caipira", criada principalmente a partir de técnicas e ingredientes de três etnias dos índios guaranis, e que se espalhou pelo que hoje são os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além da região das Missões, no Rio Grande do Sul – onde os guaranis inventaram o churrasco, aproveitando carcaças abandonadas por vendedores de couro.
Nesta entrevista, o sociólogo explica como o legado dos indígenas para a agricultura e culinária, aliado a outros fatos relacionados a passagens históricas do país, como o desbravamento dos Bandeirantes pelo interior do país, se juntam para revelar traços importantes da gastronomia brasileira. Confira!
Entrevista - John Gomes -Carlos Alberto Dória - 04-03-19.mp3