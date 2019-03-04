Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Culinária e história: a influência dos Guaranis na "cozinha caipira"
ENTREVISTAS

Culinária e história: a influência dos Guaranis na "cozinha caipira"

O sociólogo Carlos Alberto Dória explica como o legado dos indígenas para a agricultura e culinária, aliado a outros fatos relacionados a passagens históricas do país se juntam para revelar traços importantes da gastronomia brasileira

Publicado em 04 de Março de 2019 às 15:18

Publicado em 

04 mar 2019 às 15:18
O sociólogo e professor da Unicamp, Carlos Alberto Dória, é autor do livro "A culinária caipira da Paulistânia" (ed. Três Estrelas). Dória fez um estudo sobre a "cozinha caipira", criada principalmente a partir de técnicas e ingredientes de três etnias dos índios guaranis, e que se espalhou pelo que hoje são os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além da região das Missões, no Rio Grande do Sul – onde os guaranis inventaram o churrasco, aproveitando carcaças abandonadas por vendedores de couro. 
Nesta entrevista, o sociólogo explica como o legado dos indígenas para a agricultura e culinária, aliado a outros fatos relacionados a passagens históricas do país, como o desbravamento dos Bandeirantes pelo interior do país, se juntam para revelar traços importantes da gastronomia brasileira. Confira!
 
Entrevista - John Gomes -Carlos Alberto Dória - 04-03-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a PRF, o trânsito na região foi afetado por cause flui pelas laterais da pista
Acidente entre carro e carreta deixa dois mortos na BR 101, em Linhares
Imagem de destaque
9 receitas de tortas salgadas sem glúten
Imagem de destaque
O alerta de especialistas em calor sobre proibição de garrafas de água nos jogos da Copa: 'Risco de incidentes de saúde'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados