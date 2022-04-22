Cuide do coração: fique atento aos sinais do infarto

Dores no peito e no braço, pressão, suor frio e angústia... Estes são alguns dos sintomas de um princípio de infarto. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (22), o médico cardiologista Eduardo Castro, explica que o Infarto do miocárdio é quando uma parte do músculo cardíaco morre em virtude da ausência da irrigação sanguínea. É o resultado de uma série complexa de eventos acumulados ao longo dos anos, mas geralmente ligado às placas de gordura e outras substâncias que se formam nas paredes das artérias.