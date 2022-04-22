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Saúde

Cuide do coração: fique atento aos sinais do infarto

Quem explica é o médico cardiologista Eduardo Castro

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 abr 2022 às 11:17
Dor no coração, infarto, ataque cardíaco
O assunto é dor do infarto Crédito: Freepik
Dores no peito e no braço, pressão, suor frio e angústia... Estes são alguns dos sintomas de um princípio de infarto. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (22), o médico cardiologista Eduardo Castro, explica que o Infarto do miocárdio é quando uma parte do músculo cardíaco morre em virtude da ausência da irrigação sanguínea. É o resultado de uma série complexa de eventos acumulados ao longo dos anos, mas geralmente ligado às placas de gordura e outras substâncias que se formam nas paredes das artérias. 
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - EDUARDO CASTRO - 22-04-22

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