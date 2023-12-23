Cuidados que devem ser levados em conta na hora de dar um celular para crianças

Em uma sociedade que caminha para se tornar sempre mais tecnológica e digital, é comum que as crianças e adolescentes se interessem cada vez mais cedo por ter um smartphone. Na palma da mão, o aparelho pode oferecer inúmeras possibilidades de aprendizagem e descobertas. Ao mesmo tempo, sem o devido monitoramento dos pais e responsáveis, o universo online pode acabar não sendo um local tão seguro para os jovens. Em entrevista à CBN Vitória, o Doutor em Psicologia e professor universitário, Eduardo Silva Miranda, explica os benefícios e os riscos que estão envolvidos na decisão de presentear uma criança ou adolescente com um telefone. Entenda os impactos na saúde mental e como fazer com que os pequenos usufruam do aparelho e das redes sociais de maneira segura. Ouça a conversa completa!