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Comportamento

Cuidados que devem ser levados em conta na hora de dar um celular para crianças

Ouça entrevista com o Doutor em Psicologia Eduardo Silva Miranda

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 dez 2023 às 11:35
Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia
Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia Crédito: Freepik
Em uma sociedade que caminha para se tornar sempre mais tecnológica e digital, é comum que as crianças e adolescentes se interessem cada vez mais cedo por ter um smartphone. Na palma da mão, o aparelho pode oferecer inúmeras possibilidades de aprendizagem e descobertas. Ao mesmo tempo, sem o devido monitoramento dos pais e responsáveis, o universo online pode acabar não sendo um local tão seguro para os jovens. Em entrevista à CBN Vitória, o Doutor em Psicologia e professor universitário, Eduardo Silva Miranda, explica os benefícios e os riscos que estão envolvidos na decisão de presentear uma criança ou adolescente com um telefone. Entenda os impactos na saúde mental e como fazer com que os pequenos usufruam do aparelho e das redes sociais de maneira segura. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - EDUARDO SILVA - 23-12-23

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