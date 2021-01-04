Cuidados contra a dengue devem ser reforçados no verão

A pandemia do coronavírus deve continuar sendo motivo de atenção, mas um outro importante alerta da área da saúde pública, principalmente durante as altas temperaturas do verão, é com relação aos casos de dengue. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), é observado que ao longo de vários anos o número de casos aumenta durante a estação e com pico entre março e abril. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda (04), Orlei Cardoso, gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, traz os alertas com relação ao assunto e explica como proceder para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. As temperaturas elevadas e as chuvas ajudam a acelerar o ciclo biológico do mosquito, com aumento da população do Aedes, do vírus circulando e de mais doentes, informa a Secretaria. Acompanhe a entrevista completa!