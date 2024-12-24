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É Natal

Cuidados com as festas de fim de ano: orientações para pets e tutores!

Ouça entrevista com a professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Surama Azevedo

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 10:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 dez 2024 às 10:40
Gato, animal, pet, Natal
Gato, animal, pet, Natal Crédito: Pexels
Eles também estão presentes no nosso dia a dia e para os tutores pode ser difícil resistir à carinha dos pets na hora da ceia de Natal em família, com amigos e conhecidos. Mas é necessário ter cuidado com os alimentos durante as festividades. O consumo de produtos que não fazem parte da dieta dos pets pode repercutir em transtornos gastrintestinais, como diarreias e vômitos. Sabe-se que 99% do cardápio da ceia natalina não podem ser oferecidos aos pets. O alerta é da professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Surama Azevedo, responsável pela disciplina de Nutrição Clínica do curso de Medicina Veterinária. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Surama Azevedo - 24-12-24.mp3

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