Cuidados com as festas de fim de ano: orientações para pets e tutores!

Eles também estão presentes no nosso dia a dia e para os tutores pode ser difícil resistir à carinha dos pets na hora da ceia de Natal em família, com amigos e conhecidos. Mas é necessário ter cuidado com os alimentos durante as festividades. O consumo de produtos que não fazem parte da dieta dos pets pode repercutir em transtornos gastrintestinais, como diarreias e vômitos. Sabe-se que 99% do cardápio da ceia natalina não podem ser oferecidos aos pets. O alerta é da professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Surama Azevedo, responsável pela disciplina de Nutrição Clínica do curso de Medicina Veterinária. Ouça a conversa completa!