Cuidados com a decoração de Natal para evitar acidentes na rede elétrica

[Edicase]A decoração de Natal requer cuidados para evitar acidentes (Imagem: Impact Photography | Shutterstock) Crédito: Imagem: Impact Photography | Shutterstock

Pisca-piscas, muitas luzes, árvore de natal: muita gente capricha na hora de decorar a casa nessa época do ano. Mas a EDP alerta que é importante também ficar atento aos cuidados na rede elétrica para evitar acidentes. É fundamental, por exemplo, ter equipamentos certificados e tomar cuidado para não sobrecarregar tomadas.

A sobrecarga em tomadas é uma das principais causas de incêndios e pode aumentar durante o período festivo. Durante o ano de 2024 houve elevação de 23% nesse tipo de ocorrência no Brasil em comparação a 2023, e 43% dos episódios aconteceram dentro de residências, segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2025, produzido pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel).

O excesso de adaptadores, chamados "Ts", em uma mesma tomada pode provocar aquecimento e sobrecarga. A alternativa mais segura é recorrer a filtros de linha certificados. Para os tradicionais pisca-piscas, a recomendação é priorizar modelos com lâmpadas de LED. Em áreas externas, devem ser escolhidos produtos específicos para ambientes expostos, garantindo resistência à chuva e aos ventos. Quem explica o assunto é o gestor da concessionária EDP, Bruno Mendonça. Confira!

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DICAS DE SEGURANÇA:

· Consulte um eletricista caso deseje elaborar uma decoração mais complexa. O profissional poderá avaliar as condições da instalação e indicar eventuais ajustes.

· Árvores de Natal com estrutura metálica devem estar bem isoladas, já que o material é condutor de eletricidade.

· Evite passar fios por baixo de tapetes ou atrás de cortinas, pois isso favorece o aquecimento e pode provocar acidentes.

· Durante a montagem, mantenha os equipamentos desligados, utilize calçados e certifique-se de que o piso esteja seco.

· Não toque na iluminação ligada se estiver descalço ou com mãos e pés molhados.

· Em instalações externas, observe a distância da rede de distribuição da concessionária.

· Utilize produtos com proteção adequada para ambientes abertos, prevenindo danos em caso de chuva ou ventania e riscos de curto-circuito.

· Em caso de falta de energia, verifique primeiro o quadro de disjuntores antes de acionar a distribuidora.