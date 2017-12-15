Cuidado com tentativa de fraudes após acordo sobre planos econômicos

O assunto é polêmico e ganhou repercussão ao longo dos últimos dias: o acordo de bancos e poupadores sobre perdas da poupança causadas por planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. E depois de oficializada a assinatura do acordo entre a Advocacia-Geral da União (AGU), representantes de bancos e associações de defesa do consumidor para encerrar os processos na Justiça que tratam das perdas financeiras alertam: já há casos de tentativa de golpe a poupadores. Telefonemas de pessoas para oferecer intermediação na liberação do dinheiro, por exemplo, é uma das estratégias que veem sendo utilizadas por golpistas, como explica o advogado e representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Walter Moura. Saiba mais detalhes do assunto nesta edição do CBN Cotidiano!