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ENTREVISTAS

Cuidado com tentativa de fraudes após acordo sobre planos econômicos

Publicado em 15 de Dezembro de 2017 às 19:31

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 dez 2017 às 19:31
O assunto é polêmico e ganhou repercussão ao longo dos últimos dias: o acordo de bancos e poupadores sobre perdas da poupança causadas por planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. E depois de oficializada a assinatura do acordo entre a Advocacia-Geral da União (AGU), representantes de bancos e associações de defesa do consumidor para encerrar os processos na Justiça que tratam das perdas financeiras alertam: já há casos de tentativa de golpe a poupadores. Telefonemas de pessoas para oferecer intermediação na liberação do dinheiro, por exemplo, é uma das estratégias que veem sendo utilizadas por golpistas, como explica o advogado e representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Walter Moura. Saiba mais detalhes do assunto nesta edição do CBN Cotidiano!
Entrevista - Fabio Botacin - Valter Moura - 15-12-17.mp3

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