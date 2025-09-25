Cuidado com o escorpião! Saúde alerta para acidentes com animais peçonhentos

Acidentes com animais peçonhentos, como serpentes, escorpiões e aranhas, são um sério problema de saúde pública em todo o país. Para chamar a atenção da sociedade capixaba, as secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo estão promovendo uma Semana de Conscientização sobre Acidentes por Animais Peçonhentos.
O objetivo da ação é reduzir o número de acidentes e mortes por animais peçonhentos, especialmente nas áreas mais vulneráveis. A campanha está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e ao plano da Organização Mundial da Saúde (OMS), que pretende reduzir em 50% as mortes e sequelas causadas por acidentes com serpentes até 2030.
Em entrevista à CBN Vitória, a bióloga do Centro de Controle de Zoonoses de Cariacica, Marcela Pimenta, explica o que cada cidadão pode fazer para se proteger. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - MARCELA PIMENTA - 25-09-25.mp3