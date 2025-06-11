Cuidado com as embalagens! Criminosos captam informações de moradores para aplicar golpes

Um novo tipo de golpe tem preocupado moradores de condomínios em Vila Velha. Criminosos estão buscando pelas informações dos moradores em embalagens descartadas no lixo para aplicar assaltos disfarçados de entregas. O alerta foi feito nas redes sociais pela Associação de Moradores da Praia da Costa. Com etiquetas de endereços sendo descartadas intactas, a prática tem se tornado cada vez mais comum. Em entrevista à CBN Vitória, o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Marcelo Cavalcanti, explica como os moradores podem se proteger. Ouça a conversa completa!