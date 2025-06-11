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Segurança

Cuidado com as embalagens! Criminosos captam informações de moradores para aplicar golpes

O titular do 6° Distrito Policial de Vila Velha, delegado Marcelo Cavalcanti, explica como se proteger

Publicado em 11 de Junho de 2025 às 10:44

Publicado em 

11 jun 2025 às 10:44
Mais de meio milhão de MEIs, micro e pequenas empresas (MPEs) do ES serão beneficiados com o convênio da Aderes com os Correios
caixas dos Correios Crédito: Freepik/Gerado por IA
Um novo tipo de golpe tem preocupado moradores de condomínios em Vila Velha. Criminosos estão buscando pelas informações dos moradores em embalagens descartadas no lixo para aplicar assaltos disfarçados de entregas. O alerta foi feito nas redes sociais pela Associação de Moradores da Praia da Costa. Com etiquetas de endereços sendo descartadas intactas, a prática tem se tornado cada vez mais comum. Em entrevista à CBN Vitória, o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Marcelo Cavalcanti, explica como os moradores podem se proteger. Ouça a conversa completa!
Como funciona: os criminosos recolhem etiquetas de endereço no lixo, colam em caixas falsas e se passam por entregadores para abordar vítimas diretamente em suas casas.
🟠 Evite riscos: sempre risque ou recorte o endereço das embalagens antes de descartá-las.
📦 Não jogue seu endereço no lixo!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Cavalcanti -11-06-25.mp3

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