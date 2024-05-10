Cruzeiros no ES: teste com embarcação será feito na Ilha do Boi

A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) iniciou, nesta semana, as obras de sua nova sede, em Santa Lúcia, Vitória. Um investimento de R$ 40 milhões que será inaugurado em meados de 2026. O novo prédio vai ficar em um terreno de 4,5 mil m², que já pertencia à entidade, e terá 8 mil metros quadrados de área construída. O grande objetivo dos dirigentes é aproximar as operações de Fecomércio, Sesc e Senac. Além disso, foi destaque nesta semana a informação que a volta do Espírito Santo para a rota de cruzeiros marítimos está cada vez mais próxima. Depois de finalizado o estudo com a Universidade de São Paulo (USP), que analisou a viabilidade técnica da parada de cruzeiros no litoral capixaba, o Estado se prepara para receber um navio que vai fazer um desembarque teste já próxima temporada, entre março e abril do ano que vem. A ideia é fazer o desembarque teste na Ilha do Boi, no final da próxima temporada de cruzeiros, para então já poder incluir Vitória na rota dessas viagens turísticas que serão vendidas para o verão 2025/2026, segundo o presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), Idalberto Moro. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Fecomércio-ES, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Idalberto Moro - 10-05-24
Idalberto Moro destaca também que o projeto foi aprovado. "Precisamos ver os ajustes, mas temos de avançar no desembarque. Há uma tendência de ser feito pelo píer do Hotel Senac Ilha do Boi. Lá foi apontado pelo estudo como um ótimo local, pois é protegido do vento. Chegando em Vitória, os navios vão ficar fundeados atrás da Ilha do Boi e dali as pessoas vão desembarcar no local mais bonito de Vitória, que é aquela entrada próxima à Curva da Jurema".
A ideia da Fecomércio é transformar o Hotel Senac lIha do Boi, em Vitória, em uma parada de navios de cruzeiro. Para receber os passageiros, o píer receberá investimentos de adequação, permitindo que barcos atraquem e os turistas passem o dia na Grande Vitória. Além disso, os visitantes poderão aproveitar a gastronomia no local, onde será construída também uma unidade de qualificação gastronômica
[fonte: A Gazeta]