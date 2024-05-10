Cruzeiros no ES: teste com embarcação será feito na Ilha do Boi

A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) iniciou, nesta semana, as obras de sua nova sede, em Santa Lúcia, Vitória. Um investimento de R$ 40 milhões que será inaugurado em meados de 2026. O novo prédio vai ficar em um terreno de 4,5 mil m², que já pertencia à entidade, e terá 8 mil metros quadrados de área construída. O grande objetivo dos dirigentes é aproximar as operações de Fecomércio, Sesc e Senac. Além disso, foi destaque nesta semana a informação que a volta do Espírito Santo para a rota de cruzeiros marítimos está cada vez mais próxima. Depois de finalizado o estudo com a Universidade de São Paulo (USP), que analisou a viabilidade técnica da parada de cruzeiros no litoral capixaba, o Estado se prepara para receber um navio que vai fazer um desembarque teste já próxima temporada, entre março e abril do ano que vem. A ideia é fazer o desembarque teste na Ilha do Boi, no final da próxima temporada de cruzeiros, para então já poder incluir Vitória na rota dessas viagens turísticas que serão vendidas para o verão 2025/2026, segundo o presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), Idalberto Moro. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Fecomércio-ES, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!