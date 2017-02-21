"Cruzaram a linha da revolta armada", diz secretário de Direitos Humanos

"Cruzaram a linha da revolta armada", diz secretário de Estado de Direitos Humanos, Julio Pompeu sobre graves ameaças que policiais militares fazem aos seus colegas de farda para tentar impedir o retorno deles às ruas.

Pompeu também destacou que as negociações já teriam avançado para o pagamento de mais um auxílio farda, reavaliação das punições das infrações administrativas, no entanto, sobre reajuste, somente no final do primeiro quadrimestre deste ano é que o Estado terá uma posição mais clara sobre um aumento linear nos salários de todos os servidores públicos e não somente da PM.

Perguntado sobre os policiais atendidos no HPM, o secretário afirmou: "O que leva um policial a chegar uma situação emocional limite? Repito, um policial, cuja a natureza do ofício, o coloca em situações arriscadas mesmo. Ninguém entra para a polícia achando que nunca vai estar em um tiroteio. Ao contrário, você já sabe que é isso que te espera na profissão. São preparados para isso moral e psiquicamente. Então, o que leva ele a uma situação dessa? O que conseguiu mexer tanto com ele? Claro, não é movimento social na porta nem é o Estado dizendo vai lá porque a lei diz que você tem que ir. Não é uma publicação em Diário Oficial que faz isso. Ele tá preparado para coisa muito pior do que essas duas coisas. O problema dele é via instituição, a qual ele pertence, que o empodera, corroída nos seus valores, na hierarquia, na disciplina. E mais: com ameaça de colega, para piorar. Com capitão pedindo licença para sargento, coisa desse tipo. O mundo dele tá ruindo."

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em resposta à declaração do secretário estadual de Direitos Humanos, Julio Pompeu, dada à imprensa na manhã desta terça-feira, 21, a Associação dos Oficiais Militares do ES (Assomes) esclarece:

Desconhecemos que haja policiais sendo ameaçados por colegas de farda, como apontou o secretário Julio Pompeu. De qualquer forma, desaprovamos esse tipo de conduta, pois a instituição preza pela paz e pelo diálogo.

Se há policiais fazendo ameaças, o governo deve apontar nomes e mostrar provas, pois uma declaração genérica como a que foi feita repercute de forma muito negativa em toda a corporação da Polícia Militar, que tem mais de 180 anos de história.

Major Rogério Fernandes Lima

Presidente da Assomes