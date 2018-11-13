CRM vai à justiça questionar constitucionalidade do atestado digital

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo decidiu ingressar na Justiça para questionar a constitucionalidade da lei que obriga a adoção do atestado médico digital em todo o Estado. No entendimento do presidente do CRM/ES, Celso Murad, a medida é inconstitucional do ponto de vista que há uma direta interferência do Estado no ato médico. Murad entende que a implementação do sistema só poderia ser obrigatória para o sistema público de saúde.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Celso Murad - 13-11-18

O atestado médico digital passou a ser obrigatário em todo Espírito Santo, após a sanção da lei, nesta segunda-feira (12), pelo governador Paulo Hartung. A partir de agora, hospitais, unidades de saúde e clínicas públicas e privadas terão um ano para implementar um sistema que permita a emissão verificável. Quem não cumprir a lei após o prazo será notificado e poderá ser multado.

Com a sanção, os estabelecimentos de saúde deverão emitir atestados com o código de verificação digital. Com a lei, o atestado médico físico, como há hoje, emitido de próprio punho pelo médico ou impresso por ele no momento da consulta, só poderá ser emitido quando não for possível, em nenhuma hipótese, sua confecção em meio digital. No entanto, quando houver essa necessidade, o médico deverá colocar no documento a justificativa para emissão física. O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodest) será o responsável por permitir acesso aos médicos e aos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, ao sistema de registro e emissão do atestado médico digital.

De acordo com o presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, o sistema digital visa reduzir consideravelmente o número de atestados falsificados. Segundo dados da Federação do Comércio, por mês empresas ligadas ao comércio, serviços e indústria recebem cerca de 100 mil atestados, sendo que 30% deles têm procedência duvidosa.