CRM-ES defende protocolo em fase inicial da Covid e o diálogo médico

Coronavírus - Covid - Covid-19 Crédito: Divulgação/Opas/OMS

O Conselho Regional de Medicina no Espírito Santo (CRM-ES) defendeu, na última sexta-feira (10), a adoção de um protocolo com o uso de remédios como a cloroquina e a ivermectina no tratamento da Covid-19. Esses medicamentos, apesar de não terem eficácia comprovada no tratamento da doença, podem auxiliar no seu tratamento precoce e evitar mais óbitos pela doença. Essa é a defesa do médico Celso Murad, presidente do CRM-ES. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta segunda (13), ele salientou que esse tratamento precoce com tais remédios podem diminuir a velocidade de replicação do vírus e o agravamento da doença.

Confira detalhes da conversa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Celso Murad - 13-07-20

A constatação, segundo Murad, é com base em estudos preliminares, como um realizado no estado do Pará, na região Norte do país. Mais detalhes desse estudo, segundo o presidente, ainda serão apresentados.