CRM-ES defende protocolo em fase inicial da Covid e o diálogo médico

O Conselho Regional de Medicina no Espírito Santo (CRM-ES) defendeu, na última sexta-feira (10), a adoção de um protocolo com o uso de remédios como a cloroquina e a ivermectina no tratamento da Covid-19. Esses medicamentos, apesar de não terem eficácia comprovada no tratamento da doença, podem auxiliar no seu tratamento precoce e evitar mais óbitos pela doença. Essa é a defesa do médico Celso Murad, presidente do CRM-ES. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta segunda (13), ele salientou que esse tratamento precoce com tais remédios podem diminuir a velocidade de replicação do vírus e o agravamento da doença.
Confira detalhes da conversa:
Entrevista - Fábio Botacin - Celso Murad - 13-07-20
A constatação, segundo Murad, é com base em estudos preliminares, como um realizado no estado do Pará, na região Norte do país. Mais detalhes desse estudo, segundo o presidente, ainda serão apresentados.
Diante desse cenário, ele defende o fornecimento desses medicamentos, para que os médicos possam prescrever aos pacientes com a doença. O CRM-ES, em nota publicada em seu site, também destaca que "considerando que tais tratamentos apresentam potencial benefício quando implementados nos primeiros dias da doença, recomendamos que 'a orientação para que as pessoas aguardem pelo aparecimento de falta de ar ou sintomas de gravidade' deve ser revista" e que "reitera a necessidade de proteção à autonomia do médico que, no atual contexto, considere adequado o emprego de tratamento medicamentoso precoce, em decisão compartilhada com o paciente ou com o seu representante legal".