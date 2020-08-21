CRM entra na apuração de vazamento de dados de menina estuprada no ES

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) investiga os fatos relacionados ao atendimento médico oferecido à menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada em São Mateus, Norte do Estado, pelo tio. Dentre eles, o vazamento de informações pessoais da vítima, como laudos médicos. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta sexta-feira (21), o presidente do CRM-ES, Celso Murad, traz mais detalhes sobre como devem ocorrer as investigações e a possibilidade de participação médica no caso.

Segundo o Conselho, "as notícias relativas ao vazamento de informações médicas sigilosas são de extrema gravidade e compete ao Conselho apurar se houve envolvimento médico. No que diz respeito à denúncia recebida formalmente, ela foi feita por uma deputada de São Paulo ao Conselho Federal de Medicina (CFM), que encaminhou para o CRM-ES, já que a apuração deve ser feita pelo regional do estado onde o fato denunciado ocorreu". O CRM destaca que, por meio do seu Tribunal de Ética, vai apurar os fatos em questão, o que ocorre em sigilo. "Todos os trâmites da investigação serão realizados no menor prazo possível", destaca.