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CASO EM SÃO MATEUS

CRM entra na apuração de vazamento de dados de menina estuprada no ES

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), Celso Murad, defendeu "rápida apuração" sobre o crime

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 16:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 ago 2020 às 16:46
Entrada do CRM-ES Crédito: Fernando Madeira/arquivo
O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) investiga os fatos relacionados ao atendimento médico oferecido à menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada em São Mateus, Norte do Estado, pelo tio. Dentre eles, o vazamento de informações pessoais da vítima, como laudos médicos. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta sexta-feira (21), o presidente do CRM-ES, Celso Murad, traz mais detalhes sobre como devem ocorrer as investigações e a possibilidade de participação médica no caso.
Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fabio Botacin - Celso Murad - 21-08-20.mp3
Segundo o Conselho, "as notícias relativas ao vazamento de informações médicas sigilosas são de extrema gravidade e compete ao Conselho apurar se houve envolvimento médico. No que diz respeito à denúncia recebida formalmente, ela foi feita por uma deputada de São Paulo ao Conselho Federal de Medicina (CFM), que encaminhou para o CRM-ES, já que a apuração deve ser feita pelo regional do estado onde o fato denunciado ocorreu". O CRM destaca que, por meio do seu Tribunal de Ética, vai apurar os fatos em questão, o que ocorre em sigilo. "Todos os trâmites da investigação serão realizados no menor prazo possível", destaca. 
 

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