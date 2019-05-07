CRM: "Médicos devem prescrever o que há de melhor para o paciente"

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado no dia 30 de abril, já está valendo a Lei Estadual 10.987 que determina aos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde capixaba a prescrição somente de medicamentos e procedimentos previstos nas listas padronizadas e nos protocolos estabelecidos pelo SUS. Mas o presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), Celso Murad, alerta que os médicos devem continuar prescrevendo o que há de melhor e mais eficaz para o tratamento dos pacientes.
Para Murad, houve uma ausência de debate com relação ao tema que tramitou com urgência. “Não foi discutido com médicos, profissionais odontólogos e médicos veterinários. Nem com associações de usuários, por exemplo, que claramente têm suas necessidades”, explica. O Conselho Regional de Medicina defende mudanças na legislação, mas antecipa que antes mesmo de um recurso judicial, acredita sensibilizar a secretaria de Estado da Saúde.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Celso Murad - 07-05-19