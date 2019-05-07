CRM: "Médicos devem prescrever o que há de melhor para o paciente"

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado no dia 30 de abril, já está valendo a Lei Estadual 10.987 que determina aos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde capixaba a prescrição somente de medicamentos e procedimentos previstos nas listas padronizadas e nos protocolos estabelecidos pelo SUS. Mas o presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), Celso Murad, alerta que os médicos devem continuar prescrevendo o que há de melhor e mais eficaz para o tratamento dos pacientes.