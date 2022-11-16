Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • CRLV-e: tire suas dúvidas sobre a emissão eletrônica do Licenciamento Anual do Veículo
Trânsito

CRLV-e: tire suas dúvidas sobre a emissão eletrônica do Licenciamento Anual do Veículo

Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Veículos do Detran-ES, Fernando Stockler Simões, fala sobre o assunto

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 12:10

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 nov 2022 às 12:10
Semáforos na Avenida Vitória
Semáforos na Avenida Vitória Crédito: Fernando Madeira
Atenção, motoristas! De acordo com o artigo 130, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o proprietário de veículo tem a obrigação de manter o veículo licenciado para poder circular em via pública. O prazo para regularização do Licenciamento Anual 2022 dos veículos pertencentes à frota do Espírito Santo já venceu. As fiscalizações tiveram início no final do mês de agosto. O documento deve ser emitido pelo próprio cidadão de forma digital, não sendo mais expedido ou enviado via Correios pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).
Por esse motivo, o órgão preparou um passo a passo para facilitar a emissão do CRLV-e, que pode ser retirado pelo site www.detran.es.gov.br e também utilizado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Veículos do Detran-ES, Fernando Stockler Simões, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista Patricia Vallim - Fernando Stockler Simões - 16-11-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trechos do Norte do ES vão ganhar terceiras faixas na BR 101; entenda!
Virginia Fonseca é hostilizada no Maracanã
'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia após ser hostilizada no Maracanã
Imagem de destaque
Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados