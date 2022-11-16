CRLV-e: tire suas dúvidas sobre a emissão eletrônica do Licenciamento Anual do Veículo

Atenção, motoristas! De acordo com o artigo 130, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o proprietário de veículo tem a obrigação de manter o veículo licenciado para poder circular em via pública. O prazo para regularização do Licenciamento Anual 2022 dos veículos pertencentes à frota do Espírito Santo já venceu. As fiscalizações tiveram início no final do mês de agosto. O documento deve ser emitido pelo próprio cidadão de forma digital, não sendo mais expedido ou enviado via Correios pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).