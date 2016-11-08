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ENTREVISTA

Critérios melhores estabelecidos evitam fraudes, diz procuradora sobre uso das cotas raciais

MPF realiza audiência Pública sobre fraudes nos sistemas de cotas e controle de autodeclarações em casos controvertidos

Publicado em 08 de Novembro de 2016 às 17:18

Publicado em 

08 nov 2016 às 17:18
A partir de uma denúncia recebida pelo Ministério Público Federal, sobre alunos que estariam fraudando o sistema de cotas raciais, o órgão decidiu aprofundar a discussão junto à Universidade Federal do Espírito Santo. Em conversa no programa CBN Cotidiano, a procuradora regional dos direitos do cidadão no Espírito Santo, Elisandra de Oliveira Olímpio, comenta que o órgão entende que "apesar de a lei falar sobre auto-declaração é preciso estabelecer e filtrar mais os critérios, no sentido de evitar eventuais fraudes".
A procuradora destaca ainda que é devido a amplitude da lei, que o Movimento Negro tem questionado os critérios de auto-declaração. A audiência pública que promovida na próxima sexta-feira (11), pelo MPF tem como objetivo esclarecer a população, uma vez que "o intuito da política pública é proteger aqueles que realmente precisam, ou seja, a população negra". 
Entrevista - Fabio Botacin - Procuradora Elizandra - 08-11-16.mp3

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