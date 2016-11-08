Critérios melhores estabelecidos evitam fraudes, diz procuradora sobre uso das cotas raciais

A partir de uma denúncia recebida pelo Ministério Público Federal, sobre alunos que estariam fraudando o sistema de cotas raciais, o órgão decidiu aprofundar a discussão junto à Universidade Federal do Espírito Santo. Em conversa no programa CBN Cotidiano, a procuradora regional dos direitos do cidadão no Espírito Santo, Elisandra de Oliveira Olímpio, comenta que o órgão entende que "apesar de a lei falar sobre auto-declaração é preciso estabelecer e filtrar mais os critérios, no sentido de evitar eventuais fraudes".
A procuradora destaca ainda que é devido a amplitude da lei, que o Movimento Negro tem questionado os critérios de auto-declaração. A audiência pública que promovida na próxima sexta-feira (11), pelo MPF tem como objetivo esclarecer a população, uma vez que "o intuito da política pública é proteger aqueles que realmente precisam, ou seja, a população negra".
Entrevista - Fabio Botacin - Procuradora Elizandra - 08-11-16.mp3