Critérios melhores estabelecidos evitam fraudes, diz procuradora sobre uso das cotas raciais

A partir de uma denúncia recebida pelo Ministério Público Federal, sobre alunos que estariam fraudando o sistema de cotas raciais, o órgão decidiu aprofundar a discussão junto à Universidade Federal do Espírito Santo. Em conversa no programa CBN Cotidiano, a procuradora regional dos direitos do cidadão no Espírito Santo, Elisandra de Oliveira Olímpio, comenta que o órgão entende que "apesar de a lei falar sobre auto-declaração é preciso estabelecer e filtrar mais os critérios, no sentido de evitar eventuais fraudes".