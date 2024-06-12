Crise nas colônias: doenças que dizimaram famílias à beira do rio Doce

O Arquivo Público e a história da imigração italiana no Espírito Santo Crédito: Arquivo Público ES

Nesta edição do "Nostra Gente", o comentarista Cilmar Franceschetto segue trazendo como destaque a história e os desafios da imigração italiana no Espírito Santo. Ele destaca, por exemplo, que o relatório do Cônsul da Itália em Vitória, Carlo Nagar, apontara para a proibição da imigração italiana ao Espírito Santo, em 1895, no governo de Muniz Freire. Problemas na imigração: crise nas colônias: doenças, febres que dizimaram famílias inteiras à beira do rio Doce. Como isso ocorreu?

Em seu relatório, Nagar expõe as condições dos italianos nas colônias do ES. Muitos vieram à óbito em virtude de doenças e febres, como a malária. Narra as dificuldades de locomoção, a demora na demarcação dos lotes, da aglomeração nos barracões, falta de assistência médica e de escolas. No Núcleo Moniz Freire, a família de Domenico Marchetti foi dizimada, no intervalo de um mês.

"Além disto tudo sobressaem, infelizmente, o clima e as febres endêmicas. Ao norte, na região de São Mateus, predominam as febres de toda espécie que golpeiam especialmente os recém-chegados; mais abaixo, na região do Rio Doce, predominam as febres de impaludismo-, em Vitória, a febre amarela e o eribéri; e no sul as febres perniciosas, e nos meses quentes, também a febre amarela". NAGAR, P. 56. Ouça a conversa completa!